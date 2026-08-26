Napoli, la ricetta di Allegri: "Lottare in Serie A, Champions e Coppa Italia. Hojlund deve fare più gol"
Intervista esclusiva al tecnico del Napoli: "È l'anno del centenario, è una grossa responsabilità: serve fare un'ottima annata"
Massimiliano Allegri, intervistato in esclusiva da Sportmediaset, anticipa come sarà la stagione 2026/27 del suo Napoli: "Sarà un'annata bella e impegnativa, dovremo essere bravi a stare dentro in Serie A, Champions League e Coppa Italia. Il centenario capita una volta sola e quindi avremo la responsabilità di fare un'ottima stagione".
Così il tecnico livornese tra difesa e attacco: "Peccato per Buongiorno che starà fuori sino a gennaio, comunque ho Marin e Rrahmani, Beukema è indietro ma recupererà la forma migliore (così come Badiashile, ndr), all'occorrenza ho anche Olivera. Sono fiducioso. Hojlund? È un attaccante di grande fisicità, ci mette impegno ed è volenteroso ma deve migliorare il numero di gol in stagione. Può farlo visto che ne ha tutte le potenzialità".
Sulla corsa scudetto: "Inter favorita poiché detiene il trofeo ma ci saranno almeno otto squadre da tenere d'occhio: oltre ai nerazzurri e noi, anche Milan, Juventus, Roma, Fiorentina, Como e Atalanta. In Champions League invece va passato il girone unico e poi arrivare ai playoff o agli ottavi al meglio".