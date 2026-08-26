Napoli, la ricetta di Allegri: "Lottare in Serie A, Champions e Coppa Italia. Hojlund deve fare più gol"

Così il tecnico livornese tra difesa e attacco: "Peccato per Buongiorno che starà fuori sino a gennaio, comunque ho Marin e Rrahmani, Beukema è indietro ma recupererà la forma migliore (così come Badiashile, ndr), all'occorrenza ho anche Olivera. Sono fiducioso. Hojlund? È un attaccante di grande fisicità, ci mette impegno ed è volenteroso ma deve migliorare il numero di gol in stagione. Può farlo visto che ne ha tutte le potenzialità".