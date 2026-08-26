La Lazio invita i tifosi a Formello, venerdi allenamento a porte aperte

26 Ago 2026 - 14:06
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La Lazio tende una mano ai propri tifosi. La società biancoceleste, infatti, ha annunciato che la seduta di allenamento in programma venerdì 28 agosto alle ore 18 sarà aperta al pubblico. Un'occasione, per i tifosi, per vivere da vicino un momento di condivisione con la squadra prima del debutto casalingo in campionato contro il Genoa. E che arriva dopo la lettera del presidente Claudio Lotito, destinata proprio ai tifosi laziali e pubblicata sul sito ufficiale del club, per cercare di allentare il clima di tensione che vive l'ambiente con lo sciopero del tifo e l'intenzione già annunciata da parte dei gruppi organizzati di lasciare vuoto l'Olimpico per tutta la stagione. Per partecipare, ricorda la società nella nota, sarà necessario ottenere, a titolo gratuito, un tagliando di accesso - obbligatorio per tutti, anche per i minori - attraverso la piattaforma Vivaticket. La prenotazione avrà inizio oggi a partire dalle 16:00 fino a esaurimento disponibilità, nel rispetto della capienza autorizzata dell'impianto. 

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