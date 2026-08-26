Elezioni Fifa, Cannavaro e vecchie glorie a sostegno di Infantino: "In 10 anni un gran lavoro"

C'è anche il capitano dell'Italia campione del mondo 2006, Fabio Cannavaro, attuale ct dell'Uzbekistan, tra i numerosi protagonisti del mondo del calcio che hanno voluto dare il loro sostegno attraverso i social al presidente della Fifa, Gianni Infantino, sia sottoscrivendo un documento comune di appoggio, sia esprimendo posizioni più personali. "Negli ultimi 10 anni - scrive Cannavaro, capitano dell'Italia campione del Mondo nel 2006 e ora ct dell'Uzbekistan - il calcio mondiale e' migliorato. Negli ultimi 10 anni i calciatori e le calciatrici sono tornati al centro. Negli ultimi 10 anni Gianni Infantino, alla presidenza della Fifa, ha fatto un gran lavoro. Non riconoscerlo sarebbe intellettualmente scorretto, oltre che una grave forzatura". L'elemento del decennio di governo Infantino ritorna in tutti i messaggi - molto simili - sottoscritti da 'vecchie glorie. "Negli ultimi 10 anni, abbiamo assistito all'impegno della Fifa e di Gianni Infantino per garantire che i calciatori siano rappresentati nel mondo del calcio, cosa che prima non esisteva", si legge nella lettera sottoscritta tra gli altri da Christian Vieri e Marco Materazzi, "calciatori ed ex calciatori hanno ora una voce e un ruolo reale nello sport. Le nostre opinioni vengono ascoltate e molte iniziative a beneficio del calcio sono il risultato diretto dei nostri contributi". Hanno sottoscritto il documento anche gli argentini Javier Zanetti, Esteban Cambiasso e Javier Pastore, il portoghese Pepe, i brasiliani Felipe Melo e Roberto Carlos, in un coro di risposta ad altri ex giocatori che, nei giorni scorsi, avevano chiesto invece un cambiamento ai vertici della Fifa, sostenendo un'iniziativa lanciata dal francese Mikael Silvestre.