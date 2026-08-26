Napoli, limitazioni a vendita di alcolici e bevande per le partite al 'Maradona'

In occasione di tutti gli incontri di calcio in programma allo stadio "Diego Armando Maradona" nella stagione calcistica 2026/2027 saranno in vigore limitazioni alla vendita di bevande. Il provvedimento è stato adottato dal sindaco Gaetano Manfredi "al fine di favorire la migliore gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, come richiesto dalla Questura". L'ordinanza prevede il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, da tre ore prima dell'inizio del singolo incontro di calcio e fino a due ore dopo la fine all'interno dello stadio e presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle strade limitrofe. La commercializzazione delle bevande potrà avvenire solo in bicchieri di plastica leggera o carta.