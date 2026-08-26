Ungheria, scomparso l'ex centrocampista del Porto di Mourinho: ricerche della polizia

L'ex calciatore ungherese Akos Buzsaky è attualmente ricercato dalle autorità come persona scomparsa. Il centrocampista, che ha collezionato 20 presenze con la maglia della propria nazionale, vanta nel suo palmarès la vittoria del campionato portoghese, della Coppa di Portogallo e della Coppa UEFA con il Porto di José Mourinho nel 2003. Dopo non essere riuscito a ritagliarsi un posto nell'annata culminata con il trionfo in Champions League, ha proseguito la propria carriera in Inghilterra con le maglie di Plymouth Argyle, Queens Park Rangers, Portsmouth e Barnsley, per poi chiudere con il calcio giocato nel 2015 tra le fila del Ferencváros.