Ungheria, scomparso l'ex centrocampista del Porto di Mourinho: ricerche della polizia

26 Ago 2026 - 15:29
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© nemzetisport.hu

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L'ex calciatore ungherese Akos Buzsaky è attualmente ricercato dalle autorità come persona scomparsa. Il centrocampista, che ha collezionato 20 presenze con la maglia della propria nazionale, vanta nel suo palmarès la vittoria del campionato portoghese, della Coppa di Portogallo e della Coppa UEFA con il Porto di José Mourinho nel 2003. Dopo non essere riuscito a ritagliarsi un posto nell'annata culminata con il trionfo in Champions League, ha proseguito la propria carriera in Inghilterra con le maglie di Plymouth Argyle, Queens Park Rangers, Portsmouth e Barnsley, per poi chiudere con il calcio giocato nel 2015 tra le fila del Ferencváros.

Chiusa la parentesi sul campo, le successive esperienze in panchina e come dirigente tecnico al III Distretto TVE e al BVSC non hanno dato i frutti sperati. In diverse interviste rilasciate ai media magiari, lo stesso Buzsaky aveva confessato le difficoltà incontrate nel gestire il ritiro, ammettendo di essere caduto in una spirale di dipendenza dalla passione per compensare la perdita delle motivazioni sportive. La polizia ha inserito il suo nome tra le persone da rintracciare, mentre si attendono ulteriori dettagli per chiarire le ragioni del suo allontanamento.

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