Vozinha eroe solo al Mondiale: la papera condanna Capo Verde

26 Set 2026 - 23:47
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© afp

© afp

Sembra essere finito il periodo d'oro di Vozinha. Il portiere 40enne di Capo Verde, diventato eroe nell'ultimo Mondiale dopo aver negato la vittoria alla Spagna con parate da fuoriclasse, è stato il principale responsabile del terzo gol del Mali contro la sua nazionale, che ha fissato sul 3-1 il risultato nella gara d'esordio delle qualificazioni alla Coppa d'Africa 2027. 

Per il 40enne è il secondo errore consecutivo dopo quello commesso con il Colo Colo nella partita di campionato contro il Deportes Concepción. Dopo aver mantenuto la porta inviolata nelle prime due gare con il club cileno, Vozinha aveva valutato male un calcio d'angolo, permettendo a Norman Rodríguez di segnare indisturbato di testa.

Leggi anche

Dal dentista di Capo Verde al pastore dell'Iran: le storie dei portieri sconosciuti diventati star al Mondiale

Rimasto svincolato dopo la scadenza del contratto con il Chaves, Vozinha dopo il Mondiale è stato ingaggiato dal Colo Colo. L'arrivo in Cile era stato accompagnato da grandi aspettative e dalle celebrazioni del club, che aveva accolto il portiere come una delle stelle emerse dalla coppa del mondo. Dopo due vittorie nelle prime due partite, però, Vozinha ha commesso errori decisivi nelle ultime due uscite. Nonostante il momento negativo, le prestazioni offerte negli USA gli sono valse la candidatura al Pallone d'Oro 2026 nella categoria dei migliori portieri. 

Leggi anche

Dal soprannome "vecchietta" al boom social: chi è Vozinha, l'eroe 40enne di Capo Verde

videovideo

Ultimi video

02:20
DICH CAMBIAGHI POST BELGIO DICH

Cambiaghi: "Ripartiamo dal secondo tempo"

00:53
DICH ALAJBEGOVIC PER SITO 26/9 DICH

Alajbegovic: "Juve da scudetto? Ci proviamo. Con Spalletti posso diventare un top player"

02:32
Italia, i promossi e bocciati del k.o contro il Belgio

Italia, i promossi e bocciati del k.o contro il Belgio

01:54
Trevisani: "Italia, primo tempo agghiacciante"

Trevisani: "Italia, primo tempo agghiacciante"

00:29
DICH CISSE PER SITO 26/9 DICH

Cisse pronto a trascinare anche l'Under 21: "Stare al Milan mi sta aiutando"

01:38
Douvikas punta in alto

Douvikas punta in alto

01:39
Hojlund scatenato

Hojlund scatenato

01:46
Alajbegovic in esclusiva

Alajbegovic in esclusiva

01:41
Oggi Inghilterra-Spagna

Oggi Inghilterra-Spagna

01:28
Zidane esordio ok

Zidane esordio ok

01:19
Schermaglie Coni-Figc

Schermaglie Coni-Figc

02:25
Le voci della delusione

Le voci della delusione

02:09
Mancio, falsa ripartenza

Mancio, falsa ripartenza

01:59
DICH DE KETELAERE POST ITALIA DICH

De Ketelaere: "Fatta partita clamorosa. Mi sento un attaccante"

02:11
DICH DI LORENZO POST BELGIO DICH

Di Lorenzo: "Limitare gli errore e crescere. Dobbiamo far meglio"

02:20
DICH CAMBIAGHI POST BELGIO DICH

Cambiaghi: "Ripartiamo dal secondo tempo"

I più visti di Calcio

OTO MANCINI PRE BELGIO 24/9 DICH

Mancini a Sportmediaset: "C'è emozione e tanto lavoro da fare in fretta"

DICH FAVASULI PER SITO 23 09

Favasuli: "Baldini uomo incredibile, è il nostro punto di forza"

DICH MANCINI POST BELGIO DICH

Mancini: "Siamo indietro rispetto al Belgio"

Verso Italia-Belgio

Verso Italia-Belgio: le ultime da Coverciano

Wayne Rooney

Da così a così: il cambiamento di Wayne Rooney è sorprendente FOTO

Italia 1, show del calcio

Inghilterra-Spagna: show di Nations League e rivincita della finale europea su Italia 1

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:47
Vozinha eroe solo al Mondiale: la papera condanna Capo Verde
23:19
Modric sempre più nella leggenda: è il marcatore più anziano nella storia della Croazia
23:11
Italia, Zaniolo non recupera: lasciato il ritiro della nazionale. Non sarà sostituito
21:54
Mondiali donne U20, Malagò: "Amarezza per il 4° posto dopo percorso straordinario"
21:15
Mondiali donne U20: Colombia vince ai rigori, l'Italia chiude quarta