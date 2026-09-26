Vozinha eroe solo al Mondiale: la papera condanna Capo Verde

Rimasto svincolato dopo la scadenza del contratto con il Chaves, Vozinha dopo il Mondiale è stato ingaggiato dal Colo Colo. L'arrivo in Cile era stato accompagnato da grandi aspettative e dalle celebrazioni del club, che aveva accolto il portiere come una delle stelle emerse dalla coppa del mondo. Dopo due vittorie nelle prime due partite, però, Vozinha ha commesso errori decisivi nelle ultime due uscite. Nonostante il momento negativo, le prestazioni offerte negli USA gli sono valse la candidatura al Pallone d'Oro 2026 nella categoria dei migliori portieri.