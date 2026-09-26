Vozinha eroe solo al Mondiale: la papera condanna Capo Verde

Sembra essere finito il periodo d'oro di Vozinha. Il portiere 40enne di Capo Verde, diventato eroe nell'ultimo Mondiale dopo aver negato la vittoria alla Spagna con parate da fuoriclasse, è stato il principale responsabile del terzo gol del Mali contro la sua nazionale, che ha fissato sul 3-1 il risultato nella gara d'esordio delle qualificazioni alla Coppa d'Africa 2027.
Per il 40enne è il secondo errore consecutivo dopo quello commesso con il Colo Colo nella partita di campionato contro il Deportes Concepción. Dopo aver mantenuto la porta inviolata nelle prime due gare con il club cileno, Vozinha aveva valutato male un calcio d'angolo, permettendo a Norman Rodríguez di segnare indisturbato di testa.
Rimasto svincolato dopo la scadenza del contratto con il Chaves, Vozinha dopo il Mondiale è stato ingaggiato dal Colo Colo. L'arrivo in Cile era stato accompagnato da grandi aspettative e dalle celebrazioni del club, che aveva accolto il portiere come una delle stelle emerse dalla coppa del mondo. Dopo due vittorie nelle prime due partite, però, Vozinha ha commesso errori decisivi nelle ultime due uscite. Nonostante il momento negativo, le prestazioni offerte negli USA gli sono valse la candidatura al Pallone d'Oro 2026 nella categoria dei migliori portieri.