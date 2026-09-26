Italia, Zaniolo non recupera: lasciato il ritiro della nazionale

26 Set 2026 - 20:07
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© italyphotopress

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Niccolò Zaniolo non sarà una delle armi a disposizione di Roberto Mancini in vista dei prossimi impegni dell'Italia. L'attaccante dell'Udinese infatti ha lasciato il ritiro degli azzurri: in questi giorni non è riuscito a recuperare il problema muscolare con cui era arrivato a Coverciano. L'ex Roma dunque non partirà con il resto del gruppo verso la Turchia e farà ritorno a Udine. Già in giornata c'erano state le prime avvisaglie: Zaniolo non aveva partecipato all'allenamento con il gruppo e si era sottoposto a una seduta di fisioterapia. 

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