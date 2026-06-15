Il miracolo di Capo Verde: primo punto all'esordio in un Mondiale. Vozinha eroe

Un orgoglio e uno spirito combattivo che ha incarnato in campo Josimar José Évora Dias, meglio noto come Vozinha, soprannome che, in portoghese significa 'vecchietta'. "Lo devo ai miei nonni", spiega l'eroe di Capo Verde, che poi aggiunge. "Non ho mai vissuto molto con i miei genitori. Quando sono nato, mio ​​padre era nell'esercito e mia madre ha sempre dovuto lavorare per mantenersi. Quindi sono cresciuto con i miei nonni".

Poi il ragazzo di Mindelo, città portuale dell'isoletta di São Vicente, racconta di quando era bambino e di come il calcio di strada l'abbia formato nel corpo, nello spirito e nel nomignolo: "Nel mio quartiere, i ragazzi erano molto più grandi e io giocavo sempre per strada, prendendo un sacco di botte. Ero molto bravo con i piedi, ero competitivo e ribelle, non mi piaceva perdere. Prendevo un sacco di botte e, quando non riuscivo a vendicarmi, tornavo a casa arrabbiato, con la faccia imbronciata, e loro mi prendevano in giro, dicendo che sarei andato a lamentarmi con mia nonna…". Una rabbia e una voglia di arrivare che, negli anni, il portiere classe '86 non ha mai perso: contro la Spagna è stato protagonista assoluto con 7 parate per un totale di 1,45 gol attesi sventati.



Boom social Il quarantenne, veterano della nazionale con 89 presenze, ha chiuso la partita in lacrime sventolando la bandiera di Capo Verde: un’immagine già consegnata alla storia dei Mondiali. L'estremo difensore ha una carriera in squadre minori tra seconda Liga portoghese, campionato cipriota e quello slovacco. Oggi secondo Transfermarkt ha un valore stimato intorno ai 50mila euro. Lo stesso numero di follower che Vozinha vantava sui social prima della partita: ora, dopo la notte (e la prestazione) più importante della sua carriera ha raggiunto quasi quota 2 milioni. "Una follia", il suo commento alla giornalista che gli faceva notare il boom social, dove soltanto pochi giorni fa postava queste parole: "Conto alla rovescia verso il sogno. Sempre più vicini al debutto sul palcoscenico più importante del calcio mondiale. Per noi. Per la nostra storia". E forse nemmeno nei sogni più belli Vozinha avrebbe potuto immaginare un esordio migliore di questo.