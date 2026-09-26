Mondiali donne U20, Malagò: "Amarezza per il 4° posto dopo percorso straordinario"

"Il quarto posto lascia inevitabilmente un po' di amarezza, soprattutto dopo una partita decisa ancora una volta ai rigori, ma non può e non deve cancellare la straordinarietà del percorso compiuto dalle nostre ragazze". Così il presidente della Figc, Giovanni Malagò, commenta la sconfitta dell'Italia ai rigori nella finalina dei Mondiali U.20 Colombia. "È stato un torneo storico per l'Italia, un risultato che conferma la crescita e la qualità del movimento del calcio femminile azzurro. A tutte le ragazze, allo staff e a chi ha lavorato ogni giorno per questo risultato va il mio grazie e il mio orgoglio", ha aggiunto Malagò. "La cosa più triste è vedere le ragazze dispiaciute - ha sottolineato il tecnico Nicola Matteucci -. Ci eravamo meritate questa finale, che siamo venute a giocare con grande cuore e agonismo. Non siamo riuscite a chiuderla nei 90 minuti e nei 120, poi i rigori diventano una lotteria. Questo torneo ha fatto vedere il valore della squadra e delle nostre calciatrici: sono ragazze affidabili, che non tradiscono mai le aspettative, mettendo in campo tutto quello che hanno, anche a livello umano oltre che tecnico", ha concluso l'allenatore.