Mondiali donne U20, Malagò: "Amarezza per il 4° posto dopo percorso straordinario"

26 Set 2026 - 21:54
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

"Il quarto posto lascia inevitabilmente un po' di amarezza, soprattutto dopo una partita decisa ancora una volta ai rigori, ma non può e non deve cancellare la straordinarietà del percorso compiuto dalle nostre ragazze". Così il presidente della Figc, Giovanni Malagò, commenta la sconfitta dell'Italia ai rigori nella finalina dei Mondiali U.20 Colombia. "È stato un torneo storico per l'Italia, un risultato che conferma la crescita e la qualità del movimento del calcio femminile azzurro. A tutte le ragazze, allo staff e a chi ha lavorato ogni giorno per questo risultato va il mio grazie e il mio orgoglio", ha aggiunto Malagò. "La cosa più triste è vedere le ragazze dispiaciute - ha sottolineato il tecnico Nicola Matteucci -. Ci eravamo meritate questa finale, che siamo venute a giocare con grande cuore e agonismo. Non siamo riuscite a chiuderla nei 90 minuti e nei 120, poi i rigori diventano una lotteria. Questo torneo ha fatto vedere il valore della squadra e delle nostre calciatrici: sono ragazze affidabili, che non tradiscono mai le aspettative, mettendo in campo tutto quello che hanno, anche a livello umano oltre che tecnico", ha concluso l'allenatore.

Ultimi video

02:20
DICH CAMBIAGHI POST BELGIO DICH

Cambiaghi: "Ripartiamo dal secondo tempo"

00:53
DICH ALAJBEGOVIC PER SITO 26/9 DICH

Alajbegovic: "Juve da scudetto? Ci proviamo. Con Spalletti posso diventare un top player"

02:32
Italia, i promossi e bocciati del k.o contro il Belgio

Italia, i promossi e bocciati del k.o contro il Belgio

01:54
Trevisani: "Italia, primo tempo agghiacciante"

Trevisani: "Italia, primo tempo agghiacciante"

00:29
DICH CISSE PER SITO 26/9 DICH

Cisse pronto a trascinare anche l'Under 21: "Stare al Milan mi sta aiutando"

01:38
Douvikas punta in alto

Douvikas punta in alto

01:39
Hojlund scatenato

Hojlund scatenato

01:46
Alajbegovic in esclusiva

Alajbegovic in esclusiva

01:41
Oggi Inghilterra-Spagna

Oggi Inghilterra-Spagna

01:28
Zidane esordio ok

Zidane esordio ok

01:19
Schermaglie Coni-Figc

Schermaglie Coni-Figc

02:25
Le voci della delusione

Le voci della delusione

02:09
Mancio, falsa ripartenza

Mancio, falsa ripartenza

01:59
DICH DE KETELAERE POST ITALIA DICH

De Ketelaere: "Fatta partita clamorosa. Mi sento un attaccante"

02:11
DICH DI LORENZO POST BELGIO DICH

Di Lorenzo: "Limitare gli errore e crescere. Dobbiamo far meglio"

02:20
DICH CAMBIAGHI POST BELGIO DICH

Cambiaghi: "Ripartiamo dal secondo tempo"

I più visti di Calcio

OTO MANCINI PRE BELGIO 24/9 DICH

Mancini a Sportmediaset: "C'è emozione e tanto lavoro da fare in fretta"

DICH FAVASULI PER SITO 23 09

Favasuli: "Baldini uomo incredibile, è il nostro punto di forza"

DICH MANCINI POST BELGIO DICH

Mancini: "Siamo indietro rispetto al Belgio"

Verso Italia-Belgio

Verso Italia-Belgio: le ultime da Coverciano

Wayne Rooney

Da così a così: il cambiamento di Wayne Rooney è sorprendente FOTO

Italia 1, show del calcio

Inghilterra-Spagna: show di Nations League e rivincita della finale europea su Italia 1

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:54
Mondiali donne U20, Malagò: "Amarezza per il 4° posto dopo percorso straordinario"
21:15
Mondiali donne U20: Colombia vince ai rigori, l'Italia chiude quarta
20:52
Pietra vola sulla testa dell'arbitro: gara di calcio sospesa in Prima Categoria
20:31
Lazio, tegola Gudmundsson: infortunio con l'Islanda
20:11
Real Madrid, ipertensione al ginocchio per Mbappé: a rischio per la Roma?