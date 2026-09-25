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Wayne Rooney come ai tempi del Manchester United: nuovo look, dieta e rinoplastica | FOTO

Che trasformazione per Wayne Rooney alla prima della sua serie tv: dieta, barba tagliata e intervento chirurgico per l'ex bomber dello United

25 Set 2026 - 12:32
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Wayne Rooney ha lasciato tutti a bocca aperta sul red carpet a Londra per la première della docuserie sula sua famiglia.

Presentatosi con un abito blu, camicia bianca e senza la folta barba a cui aveva abituato tutti, l'ex attaccante del Manchester United ha sfoggiato una forma fisica impeccabile ottenuta grazie a una rigida dieta e ai risultati di un intervento di chirurgia estetica.

Rooney ha infatti rivelato di essersi sottoposto ad agosto a un'operazione di rinoplastica per ricomporre il setto nasale, danneggiato dai tanti scontro di gioco patiti durante la carriera agonistica: "Avevo bisogno di un intervento chirurgico ma non l'avevo mai fatto; quest'estate ho pensato: dopo i Mondiali (dove ha fatto da opinionista, ndr) lo farò". 

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