Wayne Rooney come ai tempi del Manchester United: nuovo look, dieta e rinoplastica | FOTO

Rooney ha infatti rivelato di essersi sottoposto ad agosto a un'operazione di rinoplastica per ricomporre il setto nasale, danneggiato dai tanti scontro di gioco patiti durante la carriera agonistica: "Avevo bisogno di un intervento chirurgico ma non l'avevo mai fatto; quest'estate ho pensato: dopo i Mondiali (dove ha fatto da opinionista, ndr) lo farò".