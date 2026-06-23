Dal dentista di Capo Verde al pastore dell'Iran: le storie dei portieri sconosciuti diventati star al Mondiale

Quando Alireza Beiranvand si presenta ai Mondiali, non è mai per fare la comparsa. Il portiere dell'Iran, 34 anni, nel 2018 parò un rigore a Cristiano Ronaldo, mentre pochi giorni fa ha chiuso lo specchio agli infiniti tiri del Belgio con i vari Lukaku, De Bruyne e De Cuyper. E pensare che lui era destinato a fare il pastore: da bambino, il padre gli tagliava guanti e divise per costringerlo a concentrarsi sul lavoro. Alireza si allenava lanciando le pietre, scappò da casa e fece di tutto: panettiere, sarto e soprattutto lavavetri in autolavaggio, dove si "specializzò" nei Suv a causa dell'altezza (1.98 m) e incrociò la leggenda del calcio locale, Ali Daei.