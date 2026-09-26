Mondiali donne U20: Colombia vince ai rigori, l'Italia chiude quarta

Niente podio per le azzurrine ai Mondiali di calcio U20. A Lodz, in Polonia, la squadra guidata da Nicola Matteucci è stata battuta ai rigori nella finale per il terzo posto dalla Colombia. Al termine dei tempi regolamentari il risultato era di 1-1, frutto delle reti di Pellegrino nel primo tempo e di Cabezas nella ripresa, e nei supplementari non è cambiato. Nei tiri dal dischetto, le ragazze dell'Italia hanno commesso tre errori su sei tentativi, contro i due delle avversarie, che si sono imposte 4-3 conquistando la medaglia di bronzo. La finale di domani vedrà di fronte la Spagna e la Corea del Nord.