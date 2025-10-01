Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
juventus

Dalla Spagna: Vlahovic aveva detto no al Villarreal

Gli avversari di stasera in Champions avevano provato a prendere il serbo in estate: sì della Juve, non dell'attaccante

01 Ott 2025 - 15:25

Dusan Vlahovic dovrebbe partire dalla panchina contro il Villarreal ma l'estate del calciomercato poteva anche cambiare l'intera storia del match che si giocherà questa sera. Secondo quanto riferito da AS, il Sottomarino Giallo qualche settimana fa infatti ha provato a prendere l'attaccante serbo della Juventus: incassato il sì dei bianconeri, che avrebbero voluto cederlo per non perderlo a parametro zero il prossimo giugno, il club spagnolo ha poi provato a convincere il giocatore ricordandogli come il Villarreal sia attualmente sopra la Juve nel ranking europeo e pure la qualificazione ai quarti di finale del 2022, ottenuta proprio ai danni dei bianconeri. Ma Vlahovic ha detto no, preferendo restare a Torino, per motivi economici (il contratto da 12 milioni) ma anche professionali visti i 4 gol segnati da inizio stagione che al momento lo rendono il capocannoniere juventino.

Vlahovic avrebbe potuto vestire la maglia gialla stasera, e invece vestirà ancora quella bianconera. Magari per cercare di essere decisivo entrando dalla panchina, e ricordando proprio il precedente di tre anni fa quando segnò il suo primo gol in assoluto in Champions League contro gli spagnoli, dopo neanche un minuto, facendo sperare i tifosi bianconeri che potesse iniziare la rimonta dopo lo 0-3 della partita di andata. Il match poi finì 1-1 con l'eliminazione della Juve, e ora Vlahovic sogna una piccola rivincita...

Leggi anche

Arrivabene: "Trattato come un criminale. Mai pentito di Vlahovic, i gol li ha sempre fatti"

vlahovic
villarreal
no

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Juventus

Vlahovic-Bayern ritorno di fiamma: i tedeschi studiano il colpo a zero

DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

Vlahovic segna, ma la Juventus vuole venderlo a gennaio: Chelsea e Manchester United alla finestra

Juve, arriva un SMS per Tudor: idea Milinkovic-Savic per il centrocampo. Ma attenti alle sirene per Bremer

Juve a tutto campo: Araujo si avvicina, Vlahovic verso l'addio porta...

Giuntoli: "Chi al posto di Bremer? Valuteremo le opportunità. Fiducia sul rinnovo di Vlahovic"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
15:27
Parma, il retroscena: in estate rifiutati 15 milioni per Pellegrino
14:16
Roma, Haraldsson osservato speciale contro il Lille
13:10
L'Inter vuole blindare Frattesi e Carlos Augusto
Nicolò Tresoldi
12:00
Tresoldi strizza l'occhio al Milan: "Sarebbe un sogno"
11:30
Barcellona, se va via Lewandowski si pensa a Julian Alvarez