Dalla Spagna: Vlahovic aveva detto no al Villarreal

Gli avversari di stasera in Champions avevano provato a prendere il serbo in estate: sì della Juve, non dell'attaccante
Dusan Vlahovic dovrebbe partire dalla panchina contro il Villarreal ma l'estate del calciomercato poteva anche cambiare l'intera storia del match che si giocherà questa sera. Secondo quanto riferito da AS, il Sottomarino Giallo qualche settimana fa infatti ha provato a prendere l'attaccante serbo della Juventus: incassato il sì dei bianconeri, che avrebbero voluto cederlo per non perderlo a parametro zero il prossimo giugno, il club spagnolo ha poi provato a convincere il giocatore ricordandogli come il Villarreal sia attualmente sopra la Juve nel ranking europeo e pure la qualificazione ai quarti di finale del 2022, ottenuta proprio ai danni dei bianconeri. Ma Vlahovic ha detto no, preferendo restare a Torino, per motivi economici (il contratto da 12 milioni) ma anche professionali visti i 4 gol segnati da inizio stagione che al momento lo rendono il capocannoniere juventino.
Vlahovic avrebbe potuto vestire la maglia gialla stasera, e invece vestirà ancora quella bianconera. Magari per cercare di essere decisivo entrando dalla panchina, e ricordando proprio il precedente di tre anni fa quando segnò il suo primo gol in assoluto in Champions League contro gli spagnoli, dopo neanche un minuto, facendo sperare i tifosi bianconeri che potesse iniziare la rimonta dopo lo 0-3 della partita di andata. Il match poi finì 1-1 con l'eliminazione della Juve, e ora Vlahovic sogna una piccola rivincita...
