Dalla Spagna: Vlahovic aveva detto no al Villarreal

Dusan Vlahovic dovrebbe partire dalla panchina contro il Villarreal ma l'estate del calciomercato poteva anche cambiare l'intera storia del match che si giocherà questa sera. Secondo quanto riferito da AS, il Sottomarino Giallo qualche settimana fa infatti ha provato a prendere l'attaccante serbo della Juventus: incassato il sì dei bianconeri, che avrebbero voluto cederlo per non perderlo a parametro zero il prossimo giugno, il club spagnolo ha poi provato a convincere il giocatore ricordandogli come il Villarreal sia attualmente sopra la Juve nel ranking europeo e pure la qualificazione ai quarti di finale del 2022, ottenuta proprio ai danni dei bianconeri. Ma Vlahovic ha detto no, preferendo restare a Torino, per motivi economici (il contratto da 12 milioni) ma anche professionali visti i 4 gol segnati da inizio stagione che al momento lo rendono il capocannoniere juventino.