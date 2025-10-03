Zanetti: "Tirato tre volte più del Sassuolo, molti dubbi sul rigore revocato"

"Siamo delusi e arrabbiati, c'è un sentimento negativo all'interno del gruppo perché per l'ennesima volta non riusciamo a portare a casa un risultato pur avendo tirato tre volte in più del Sassuolo. Non c'è stata uniformità di giudizio, ci hanno tolto un calcio di rigore per una carica su un portiere che si era tranquillamente rialzato. Per un mezzo episodio, invece, è stato dato un rigore a loro. Noi dobbiamo crescere sotto tanti punti di vista, anche in cattiveria, è evidente che abbiamo dei difetti ma il percorso è lungo e ci sono margini di miglioramento". Così l'allenatore del Verona Paolo Zanetti dopo la sconfitta casalinga contro il Sassuolo.