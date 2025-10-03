Logo SportMediaset
Zanetti: "Tirato tre volte più del Sassuolo, molti dubbi sul rigore revocato"

03 Ott 2025 - 23:47

"Siamo delusi e arrabbiati, c'è un sentimento negativo all'interno del gruppo perché per l'ennesima volta non riusciamo a portare a casa un risultato pur avendo tirato tre volte in più del Sassuolo. Non c'è stata uniformità di giudizio, ci hanno tolto un calcio di rigore per una carica su un portiere che si era tranquillamente rialzato. Per un mezzo episodio, invece, è stato dato un rigore a loro. Noi dobbiamo crescere sotto tanti punti di vista, anche in cattiveria, è evidente che abbiamo dei difetti ma il percorso è lungo e ci sono margini di miglioramento". Così l'allenatore del Verona Paolo Zanetti dopo la sconfitta casalinga contro il Sassuolo. 

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:47
Zanetti: "Tirato tre volte più del Sassuolo, molti dubbi sul rigore revocato"
23:30
Sassuolo, Grosso: "Gara difficile col Verona, una grande gioia"
23:21
Il Bournemouth ribalta il Fulham e va al secondo posto
23:16
Inzaghi: "A La Spezia tappa importante per il Palermo"
22:04
Yamal torna in nazionale, ct De la Fuente: "Non ho problemi con Flick"