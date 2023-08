Serie A, Empoli-Verona 0-1: scaligeri corsari al Castellani, decide Bonazzoli

CASTELLANI AMARO

I gialloblù di Baroni partono subito con una vittoria esterna, favorita dall'errore di Caprile e dalle parate di Montipò. Inizia con una sconfitta la stagione dei toscani

La prima giornata della Serie A 2023/24 è indigesta per l'Empoli, che viene sconfitto al Castellani nonostante una buona prestazione offensiva. Le parate di Montipò salvano l'Hellas Verona e l'errore di Caprile, che sbaglia in uscita, spiana la strada alla rete di Bonazzoli al 75'. Vincono 1-0 gli scaligeri, che ottengono la prima vittoria della gestione Baroni, mentre Zanetti può sorridere per le ottime prove di Baldanzi e Marin.

LA PARTITA

Prima giornata indigesta per l'Empoli, che sbatte sugli interventi di Montipò e viene "tradito" da Caprile, decisivo in negativo con l'errore che porta alla rete di Bonazzoli: vince 1-0 il Verona, che espugna il Castellani. Ritmi subito alti nel match, con le squadre che lottano a centrocampo e non si danno punti di riferimento. Il primo squillo è dei padroni di casa, pericolosi dopo otto minuti con Marin: il rumeno calcia dalla distanza, Montipò tocca e la sfera colpisce la traversa. Il portiere dell'Hellas viene nuovamente sollecitato al 13' ed è reattivo su Caputo, coi suoi che fanno sfogare l'Empoli e ci provano in contropiede. Ngonge è il migliore del Verona e le occasioni nella seconda parte del primo tempo scarseggiano, fino al 43', quando Gyasi si divora il vantaggio da pochi passi sull'assist di Baldanzi. La ripresa inizia con gli stessi undici e la prima occasione è nuovamente per Marin, che sfiora la rete su punizione. Baroni si gioca un triplo cambio e rivoluziona il suo attacco, con la mossa che si rivela subito vincente. Al 75' infatti, su azione da corner, Caprile va a vuoto e il neoentrato Bonazzoli deve solo spingere in rete. Battesimo vincente per l'attaccante, e per poco non arriva il bis del Verona con Djuric, la cui rete viene annullata per offside tre minuti più tardi. La risposta empolese porta la firma del gioiellino Stiven Shpendi, arrivato dal Cesena (Serie C) e subito ambizioso col tiro da centrocampo: Montipò non si fa sorprendere e devia. Il portiere è ancora protagonista all'84', sulla conclusione di Baldanzi, e firma la vittoria dell'Hellas Verona. I gialloblù sconfiggono 1-0 l'Empoli e portano a casa i primi tre punti della stagione.

LE PAGELLE

Marin 6.5 - Il migliore dell'Empoli. La squadra fatica a pungere con la difesa schierata dall'Hellas e allora si costruisce due enormi chances dalla distanza: traversa nel primo tempo e grande parata di Montipò nel secondo.

Caprile 5 - Per tutta la sfida è incerto nelle uscite, e al 75' viene punito. Il suo grave errore costa la sconfitta e spiana la strada alla rete di Bonazzoli.

Montipò 7 - Prestazione da urlo per il portiere dell'Hellas Verona, che risulta semplicemente insuperabile. Le sue parate chiudono lo specchio della porta all'Empoli e valgono la vittoria.

Bonazzoli 6.5 - Entra e trova il gol dopo cinque minuti. Il debutto sognato dall'attaccante scuola Inter, dopo qualche mese complicato nella Salernitana. Il suo tocco da rapace vale la vittoria.

IL TABELLINO

EMPOLI (4-2-3-1) - Caprile 5; Ebuehi 5.5, Ismajli 6, Luperto 6, Cacace 5.5 (35' st Pezzella sv); Grassi 5.5 (40' st Henderson sv), Marin 6.5; Cancellieri 5.5 (26' st Shpendi), Baldanzi 6.5, Gyasi 5.5 (40' st Ekong sv); Caputo 6 (25' st Piccoli). All. Zanetti. A disposizione: Perisan, Stubljar, Guarino, Ranocchia, Stojanovic, Marianucci, Haas.

HELLAS VERONA (3-4-2-1) - Montipò 6.5; Dawidowicz 6, Magnani 5.5, Coppola 6; Terracciano 6, Duda 6 (43' st Amione sv), Hongla 6, Doig 5.5 (43' st Cabal sv); Mboula 5.5 (24' st Bonazzoli 6.5), Folorunsho 5.5 (24' st Saponara 6); Ngonge 6 (24' st Djuric 6). All. Baroni. A disposizione: Berardi, Perilli, Patané, Cissé, Joselito, Cazzadori.

Arbitro: Massimi.

Marcatore: 30' st Bonazzoli (V).

Ammoniti: Duda (V), Magnani (V), Cacace (E), Grassi (E).