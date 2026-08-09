Rivoluzione da 100 milioni in Laguna! La proprietà Usa del Venezia studia il modello Como…

La prima mossa è stata la cessione del bomber Doumbia, passato allo Sporting per 23 milioni di euro. Da qui è partita la frenetica campagna del gm Antonelli, che ha portato una dozzina di giocatori. I punti di forza sono in attacco: il nigeriano Adams, preso dal Siviglia per 16 mln, e il kosovaro Rrahmani, protagonista con lo Sparta Praga. La difesa è presidiata dal portiere Stankovic, figlio d'arte, mentre nel reparto sono arrivati il veronese Bella-Kotchap, il marocchino Halhal (reduce dal mondiale) e l'ex viola Moreno.