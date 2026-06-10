Dagasso: "Dopo la nazionale, cerco conferme in A: punto a salvezza e... fantacalcio, aspetto Modric"

Non era così scontato imporsi al Penzo: “Il gruppo arrivava da 9 vittorie di fila e aveva il centrocampo più forte della categoria: Doumbia, Perez e Busio, giocatore troppo sottovalutato. Invece ho dato il mio contributo raccogliendo tanti minuti e segnando anche due gol. Avevamo l’ambizione di arrivare insieme in Serie A e ci siamo riusciti”.