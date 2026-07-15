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serie a 26/27

Il Venezia presenta la nuova maglia 2026/27: c'è lo zampino di Drake

La divisa 2026/27 del Venezia è ispirata alle bandiere: le foto della maglia che celebra il ritorno in Serie A

15 Lug 2026 - 10:38
4 foto
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Ispirata alle bandiere che, con passione, garriscono al vento in ogni giornata di Campionato, la nuova Maglia Home 26/27 del Venezia FC, attraverso un linguaggio visivo iconico, tra gusto retrò e design moderno, esalta i colori del Club nella loro espressione più pura, chiara e inconfondibile. Su una base a predominanza nera, bande audaci di arancione e verde attraversano simmetriche il fronte e il retro della maglia, in un gioco di colori, estetico e iconico, che, da ogni angolazione, valorizza l’identità visiva del Venezia FC. Il classico colletto da polo, caratterizzato da una lavorazione a costine arancione e verde, si ispira al linguaggio intramontabile delle maglie da calcio classiche mentre i polsini delle maniche rialzati e i dettagli di finitura studiati con cura completano una silhouette che coniuga tradizione e design contemporaneo.

La Maglia Home 26/27 e la Maglia Gara Home 26/27 condividono la stessa struttura tecnica di alta qualità, che combina un tessuto performante leggero, inserti laterali in rete traspirante e una vestibilità atletica studiata per garantire le massime prestazioni.

A completare la divisa 26/27 pantaloncini e calzettoni abbinati con la stessa attenzione alle prestazioni tecniche e alla coerenza visiva, estendendo il linguaggio stilistico della maglia all’intero look da campo.

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2026/27
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