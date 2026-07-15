Il Venezia presenta la nuova maglia 2026/27: c'è lo zampino di Drake

Ispirata alle bandiere che, con passione, garriscono al vento in ogni giornata di Campionato, la nuova Maglia Home 26/27 del Venezia FC, attraverso un linguaggio visivo iconico, tra gusto retrò e design moderno, esalta i colori del Club nella loro espressione più pura, chiara e inconfondibile. Su una base a predominanza nera, bande audaci di arancione e verde attraversano simmetriche il fronte e il retro della maglia, in un gioco di colori, estetico e iconico, che, da ogni angolazione, valorizza l’identità visiva del Venezia FC. Il classico colletto da polo, caratterizzato da una lavorazione a costine arancione e verde, si ispira al linguaggio intramontabile delle maglie da calcio classiche mentre i polsini delle maniche rialzati e i dettagli di finitura studiati con cura completano una silhouette che coniuga tradizione e design contemporaneo.