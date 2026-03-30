Un soldato italiano all’allenamento della Bosnia: scoppia la bufera per la presunta "spia"

30 Mar 2026 - 20:19
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A poche ore dal calcio d’inizio della sfida che deciderà i destini mondiali di Bosnia e Italia, il clima si fa sempre più rovente. Stavolta a surriscaldare il clima non sono né l’esultanza di Dimarco né le condizioni dello stadio di Zenica, ma la foto di una presunta spia militare italiana che si sarebbe introdotta all'interno del campo d'allenamento della Bosnia per filmare i calciatori della nazionale di casa.

A lanciare la ‘bomba’ è stata la stampa bosniaca, secondo cui l’allenamento di Dzeko e compagni sarebbe stato filmato da un soldato dell'EUFOR, la cui base si trova proprio accanto al campo, che sarebbe rimasto nei pressi del campo di Butmir anche dopo i primi 15 minuti d'allenamento che erano aperti al pubblico.

In poco tempo si è sollevato un polverone, così per spegnere sul nascere le polemiche fonti della difesa fanno sapere che non si è trattato di alcuna “spia”. L’uomo sarebbe un militare italiano che, dalla base situata al confine con il campo di calcio, si trovava sul posto e stava semplicemente osservando l’allenamento.

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