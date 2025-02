Juve, Thiago Motta: "Col Como non era facile. Kolo Muani deve stare coi piedi per terra"

Thiago Motta è soddisfatto della vittoria contro il Como e più in generale della prova della sua Juventus. "Ho sensazioni buone, perché giocare con il Como oggi e qua non è facile. Non lo è stato per nessuno. È una squadra che gioca molto bene a calcio, una squadra che ti mette veramente in difficoltà e se non sei sveglio e attento, perché attaccano in tanti modi e in tante situazioni che è difficile da gestire, e noi abbiamo fatto molto bene, siamo stati attenti - ha spiegato il tecnico italo-brasiliano ai microfoni di Sky Sport -. Possiamo migliorare sicuramente e abbiamo fatto la partita che dovevamo fare per ottenere la vittoria. Sono contento e soprattutto sono contento per i ragazzi, perché se lo meritano. Io vado dicendo dal primo giorno che questi ragazzi lavorano e si impegnano sempre al massimo, volendo sempre fare la migliore prestazione, vogliono sempre la vittoria. Oggi l’hanno ottenuta perché quelli che hanno iniziato la partita hanno fatto bene e soprattutto quelli che sono entrati oggi. Sono molto contento perché nel momento in cui possiamo avere delle difficoltà nei momenti della partita, come normale che sia, di stanchezza, quelli che sono entrati, sono entrati molto bene".