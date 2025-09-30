Uefa Youth League: Atalanta ko con Brugge, pari Inter con Slavia Praga
30 Set 2025 - 18:03
L'Atalanta ha perso per 20 in casa contro i belgi del Club Brugge nella seconda giornata della Uefa Youth League, la Champions League per squadre giovanili. Nell'altra gara del pomeriggio, pareggio 2-2 tra Inter e Slavia Praga.
