© Getty Images | MAINE ROAD - MAN CITY
© Getty Images | MAINE ROAD - MAN CITY
© Getty Images | MAINE ROAD - MAN CITY

© Getty Images | MAINE ROAD - MAN CITY

© Getty Images | MAINE ROAD - MAN CITY

IMPIANTI

I grandi stadi abbattuti e ricostruiti: San Siro come Wembley, Highbury e il San Mames

Sono tanti gli impianti che hanno vissuto lo stesso destino che attende il Meazza: rasi al suolo per erigere nuove strutture all'avanguardia

30 Set 2025 - 12:32
38 foto

La Scala del calcio è destinata a sparire. San Siro è stato venduto a Inter e Milan e il futuro dell'impianto è scritto: verrà raso al suolo una volta costruito il nuovo stadio a pochi metri di distanza.  Un destino che il Meazza condividerà con tanti altri grandi stadi del passato: da Wembley a Highbury passando per il San Mames e il Delle Alpi, oggi Juventus Stadium, o White Hart Lane, oggi Tottenham Stadium, e tanti altri. Ecco come si sono trasformati. 

