I grandi stadi abbattuti e ricostruiti: San Siro come Wembley, Highbury e il San Mames

La Scala del calcio è destinata a sparire. San Siro è stato venduto a Inter e Milan e il futuro dell'impianto è scritto: verrà raso al suolo una volta costruito il nuovo stadio a pochi metri di distanza. Un destino che il Meazza condividerà con tanti altri grandi stadi del passato: da Wembley a Highbury passando per il San Mames e il Delle Alpi, oggi Juventus Stadium, o White Hart Lane, oggi Tottenham Stadium, e tanti altri. Ecco come si sono trasformati.