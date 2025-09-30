Serie B, Pescara a caccia del riscatto contro il SudTirol

© IPA
Sfida quasi inedita per il Pescara nel turno infrasettimanale di domani sera all'Adriatico (ore 20.30) con il SudTirol. Le due formazioni si sono incontrate una sola volta nella storia recente: nel 2015, con la vittoria del Pescara per 1-0. I biancazzurri, dopo la bruciante sconfitta in casa della capolista Modena, cercano il riscatto contro l'undici guidato da Fabrizio Castori, vecchia conoscenza abruzzese dopo l'esperienza alla guida del Lanciano. Il tecnico Vincenzo Vivarini dovrà fare a meno di Caligara (lesione del soleo) e Tsadjout (edema al quadricipite). Entrambi torneranno a disposizione dopo la sosta. Possibile qualche cambio in formazione. In difesa potrebbe giocare Corbo dal primo minuto mentre in attacco scalpita Merola.
