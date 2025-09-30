Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Stadio Milano, Aldo Serena: "Nel nuovo impianto rimanga il brand San Siro"

30 Set 2025 - 17:10
© italyphotopress

© italyphotopress

"È stato il mio stadio per dieci anni: sette anni con l'Inter, tre col Milan. Nel 1978 avevo 18 anni, ero appena arrivato all'Inter e debuttai facendo gol contro la Lazio: fu un sogno festeggiare davanti a un pubblico di quel genere, in un contesto così immenso. Mi sembrava qualcosa di quasi impossibile. Quel primo gol in Serie A a San Siro a 18 anni è rimasta l'emozione più forte". Così Aldo Serena, ex attaccante di Inter e Milan e protagonista di tante grande partite al Meazza, intervistato dalla redazione sportiva del Gr Radio Rai, dopo il via libera alla vendita di San Siro a Inter e Milan approvato nella notte dal Consiglio Comunale di Milano. "Fare gol a San Siro è sempre stato unico - confessa Serena allo Sport del Gr Radio Rai - specie per un ragazzo che veniva da un piccolo paese. È sempre stato lo stadio di riferimento. La cornice è unica, quando lo stadio è pieno sembra quasi prendere vita. Mi auguro che nel nuovo stadio, che sarà sempre lì adiacente, il brand San Siro rimarrà: è un brand fortissimo, internazionale, associato a tante vittorie delle due squadre. Per me qualcosa inevitabilmente se ne va, le mie emozioni sono state vissute lì dentro. Ma il fatto che rimanga in zona mi fa piacere". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

03:04
Genoa-Lazio 0-3: gli highlights

Genoa-Lazio 0-3: gli highlights

01:51
DICH CONTE PRE SPORTING DICH

Conte: "Siamo in emergenza, ci prenderemo dei rischi"

01:44
Il "nuovo" Allegri

Il "nuovo" Allegri

02:16
Domani Napoli-Sporting

Domani Napoli-Sporting

01:43
Dimarco leader ritrovato

Dimarco leader ritrovato

00:47
DICH JUAN JESUS PRE SPORTING DICH

Juan Jesus: "Dobbiamo fare punti contro lo Sporting e stare attenti al loro contropiede"

00:41
DICH JUAN JESUS DICH

Juan Jesus: "Abbiamo dato fastidio a tante persone e continueremo a darne"

00:29
Theo incontenibile in Champions

Theo Hernandez, 4 gol nelle ultime cinque gare: che slalom contro il Nasaf

01:01
DICH CONTE 1 SU DE BRUYNE DICH

Conte: "Con De Bruyne è stato già tutto chiarito. Cerchiamo di trovare giusti equilibri"

01:32
La Scala del calcio

La Scala del calcio: ripercorriamo la storia di uno stadio mitico

01:27
Il futuro di San Siro

Il futuro di San Siro nelle parole di Scaroni

01:19
Addio a San Siro

Milano ha votato e deciso: addio a San Siro, sarà demolito

01:27
13 DICH SCARONI DICH

Scaroni: "Scelto il meglio per dare a Milano lo stadio più bello d'Europa e del mondo"

01:07
MCH VOTO SAN SIRO CONSIGLIO COMUNALE MCH

San Siro venduto a Inter e Milan: il voto del consiglio comunale

03:08
Parma-Torino 2-1: gli highlights

Parma-Torino 2-1: gli highlights

03:04
Genoa-Lazio 0-3: gli highlights

Genoa-Lazio 0-3: gli highlights

I più visti di Calcio

Atletico Madrid-Real Madrid 5-2: gli highlights

Atletico Madrid-Real Madrid 5-2: gli highlights

DICH CONTE POST MILAN PER SITO/INFINITY 28/9 DICH

Conte: "De Bruyne? Spero fosse nervoso per il risultato, altrimenti..."

Genoa-Lazio 0-3: gli highlights

Genoa-Lazio 0-3: gli highlights

DICH 3 ALLEGRI PRE NAPOLI 27/9 DICH

Milan, Allegri: "Leao è recuperato ed è a disposizione"

Come sarà il nuovo San Siro: 71.500 posti, hotel, negozi e ristoranti

DICH JURIC SU EDERSON E LOOKMAN PER SITO 29/9 DICH

Juric lancia Ederson e Lookman: "Non sono ancora al massimo, ma sono pronti"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:10
Stadio Milano, Aldo Serena: "Nel nuovo impianto rimanga il brand San Siro"
16:29
Giudice sportivo Serie A: tre turni a Jesus Rodriguez. Due a Fabregas
16:20
Nuove intemperanze dei tifosi, la Fifa sanziona la Serbia
15:24
Psg, Kvara indisponibile contro il Barça: ancora out Dembélé e Doué
14:15
Roma, fissato il rientro di Dybala e Bailey