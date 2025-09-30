Stadio Milano, Aldo Serena: "Nel nuovo impianto rimanga il brand San Siro"

"È stato il mio stadio per dieci anni: sette anni con l'Inter, tre col Milan. Nel 1978 avevo 18 anni, ero appena arrivato all'Inter e debuttai facendo gol contro la Lazio: fu un sogno festeggiare davanti a un pubblico di quel genere, in un contesto così immenso. Mi sembrava qualcosa di quasi impossibile. Quel primo gol in Serie A a San Siro a 18 anni è rimasta l'emozione più forte". Così Aldo Serena, ex attaccante di Inter e Milan e protagonista di tante grande partite al Meazza, intervistato dalla redazione sportiva del Gr Radio Rai, dopo il via libera alla vendita di San Siro a Inter e Milan approvato nella notte dal Consiglio Comunale di Milano. "Fare gol a San Siro è sempre stato unico - confessa Serena allo Sport del Gr Radio Rai - specie per un ragazzo che veniva da un piccolo paese. È sempre stato lo stadio di riferimento. La cornice è unica, quando lo stadio è pieno sembra quasi prendere vita. Mi auguro che nel nuovo stadio, che sarà sempre lì adiacente, il brand San Siro rimarrà: è un brand fortissimo, internazionale, associato a tante vittorie delle due squadre. Per me qualcosa inevitabilmente se ne va, le mie emozioni sono state vissute lì dentro. Ma il fatto che rimanga in zona mi fa piacere".