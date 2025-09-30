Vendita San Siro, Inter e Milan: "Passo decisivo per il futuro dei club e della città"

San Siro, che spettacolo! Uno stadio unico al mondo
I due club milanesi hanno commentato il via libera all'acquisto del Meazza e delle zone limitrofe
Milano compie un passo storico verso il futuro del calcio cittadino. Il Consiglio Comunale ha approvato la vendita dello stadio San Siro e dell’area circostante, aprendo la strada al progetto che vedrà AC Milan e FC Internazionale Milano protagonisti della realizzazione di un nuovo impianto.
In una nota congiunta, i due club hanno espresso "soddisfazione per l’approvazione da parte del Consiglio Comunale della vendita di San Siro e dell’area circostante: un passo storico e decisivo per il futuro dei Club e della città".
L’attesa ora è per la comunicazione ufficiale dell’esito del dibattito consiliare da parte della Giunta. Nel frattempo, le società guardano già avanti: "I Club guardano con fiducia e responsabilità ai prossimi passaggi dell’iter che li porterà a realizzare un nuovo stadio che soddisfa i più elevati standard internazionali: un impianto di livello mondiale destinato a diventare una nuova icona architettonica per Milano e un simbolo della passione dei tifosi di calcio di tutto il mondo".
La decisione segna dunque l’avvio concreto di un progetto atteso da anni, destinato a ridisegnare il panorama sportivo e urbanistico della città, con l’obiettivo dichiarato di consegnare a Milano uno stadio moderno, sostenibile e in grado di competere con le grandi capitali europee.
