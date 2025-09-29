Come sarà il nuovo San Siro: 71.500 posti, hotel, negozi e ristoranti

Il comunicato congiunto di Inter e Milan di qualche giorno fa aveva svelato anche alcuni dettagli sull'ipotetico stadio: "Il nuovo impianto, inserito in un progetto di rigenerazione urbana di circa 281mila mq, nel segno di innovazione e sostenibilità, avrà una capienza di 71.500 posti e offrirà un'atmosfera senza eguali, strutturandosi su due grandi anelli con un'inclinazione studiata per garantire agli spettatori una visibilità ottimale da ogni settore. Sarà inoltre conforme ai più elevati criteri di accessibilità, assicurando un'offerta di esperienze dedicate a tutti i tifosi e la disponibilità di settori a prezzi accessibili".