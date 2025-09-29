Come sarà il nuovo San Siro: 71.500 posti, hotel, negozi e ristoranti

Il progetto affidato all'architetto Foster: si svilupperà su un'area di 281.000 metri quadrati
Saranno l'archistar Lord Norman Foster e David Manica a realizzare il progetto per il nuovo stadio di Inter e Milan in caso di approvazione della delibera per la vendita della di San Siro da parte del consiglio comunale di Milano. I club prevedono la demolizione di circa il 90% dell'attuale struttura con una parte del secondo anello che giocoforza non potrà essere toccata poiché dal 10 novembre scatterà il vincolo della Soprintendenza in quanto bene di valore storico.
Il comunicato congiunto di Inter e Milan di qualche giorno fa aveva svelato anche alcuni dettagli sull'ipotetico stadio: "Il nuovo impianto, inserito in un progetto di rigenerazione urbana di circa 281mila mq, nel segno di innovazione e sostenibilità, avrà una capienza di 71.500 posti e offrirà un'atmosfera senza eguali, strutturandosi su due grandi anelli con un'inclinazione studiata per garantire agli spettatori una visibilità ottimale da ogni settore. Sarà inoltre conforme ai più elevati criteri di accessibilità, assicurando un'offerta di esperienze dedicate a tutti i tifosi e la disponibilità di settori a prezzi accessibili".
Nell'area ci saranno anche hotel, secondo il Corriere della Sera dovrebbero essere a quattro stelle con 350 camere ciascuno, parcheggi da distribuire su 15.000 mq e uffici. Non mancheranno negozi, ristoranti e il museo di Inter e Milan con biglietto ipotizzato a 38 euro una stima di 450.000 ingressi l'anno.
