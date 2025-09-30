Logo SportMediaset
Calcio

Torino, Ngonge sprona i Granata: "Non molliamo niente"

30 Set 2025 - 18:35
© IPA

© IPA

"Non molliamo niente, testa alta alla prossima! Forza Toro": con questo messaggio sul proprio profilo Instagram, Cyril Ngonge prova a scuotere i compagni dopo la sconfitta sul campo del Parma. L'attaccante belga ha trovato il suo primo gol in maglia granata, ma la squadra di Marco Baroni ha perso per 2-1 ed è rimasta a quota 4 punti in classifica dopo cinque giornate. Vlasic e compagni riprenderanno gli allenamenti al Filadelfia in vista del prossimo appuntamento fissato per sabato alle 15 in trasferta contro la Lazio. E anche il tecnico Baroni è chiamato a cambiare marcia per rinsaldare la sua posizione: i numeri non sono dalla sua parte, con dieci gol subiti e due reti realizzate il suo Toro ha la peggior difesa (con il Lecce) e l'attacco meno prolifico (al pari di Verona e Genoa).

