Juan Jesus: "Abbiamo dato fastidio a tante persone e continueremo a darne"

Alla vigilia del match tra Napoli e Sporting ha parlato in conferenza stampa anche Juan Jesus, in particolare del momento mentale della squadra e degli errori difensivi visti contro il MIlan: "Il modo di giocare e il metodo di difendere non cambiano e siamo tutti pronti, siamo 25 ragazzi pronti a entrare. Può essere una cosa esterna, gli errori li fanno tutti, anche io li ho fatti nella mia carriera".