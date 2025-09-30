Juan Jesus: "Abbiamo dato fastidio a tante persone e continueremo a darne"

"Vedo che la gente fa un po' di polemica, ma meglio. Vuol dire che c'è un'aspettativa importante, e quando c'è è"perché si aspettano che noi vinciamo tutte le partite. Io mi auguro di vincere più partite possibili. Abbiamo capito che siamo la squadra da battere"
Alla vigilia del match tra Napoli e Sporting ha parlato in conferenza stampa anche Juan Jesus, in particolare del momento mentale della squadra e degli errori difensivi visti contro il MIlan: "Il modo di giocare e il metodo di difendere non cambiano e siamo tutti pronti, siamo 25 ragazzi pronti a entrare. Può essere una cosa esterna, gli errori li fanno tutti, anche io li ho fatti nella mia carriera".
Sulla vicenda De Bruyne: "Non so cosa è successo, vedo che c'è un po' di polemica intorno, ma questo non influisce sulla squadra che è pronta a ripartire. E' una partita importante dopo Manchester e dobbiamo fare i tre punti per la classifica di Champions ma anche per il morale dopo la sconfitta in campionato".
