Juan Jesus: "Abbiamo dato fastidio a tante persone e continueremo a darne"

"Vedo che la gente fa un po' di polemica, ma meglio. Vuol dire che c'è un'aspettativa importante, e quando c'è è"perché si aspettano che noi vinciamo tutte le partite. Io mi auguro di vincere più partite possibili. Abbiamo capito che siamo la squadra da battere"

30 Set 2025 - 13:35
00:41 

Alla vigilia del match tra Napoli e Sporting ha parlato in conferenza stampa anche Juan Jesus, in particolare del momento mentale della squadra e degli errori difensivi visti contro il MIlan: "Il modo di giocare e il metodo di difendere non cambiano e siamo tutti pronti, siamo 25 ragazzi pronti a entrare. Può essere una cosa esterna, gli errori li fanno tutti, anche io li ho fatti nella mia carriera".

Sulla vicenda De Bruyne: "Non so cosa è successo, vedo che c'è un po' di polemica intorno, ma questo non influisce sulla squadra che è pronta a ripartire. E' una partita importante dopo Manchester e dobbiamo fare i tre punti per la classifica di Champions ma anche per il morale dopo la sconfitta in campionato". 

