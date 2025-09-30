Champions, disavventura in aeroporto per lo Sporting: non si sa ancora quando partirà per Napoli

© Getty Images
Lo Sporting Lisbona è in ritardo, non sa ancora quando arriverà a Napoli e ha annullato tutte le attività media previste per la vigilia della sfida di Champions con gli azzurri. La squadra portoghese era già aeroporto e attendeva d'imbarcarsi sul volo delle 14:30 circa che da Lisbona avrebbe portato in Italia i ragazzi di Borges, ma la procedura d'imbarco è stata bloccata: un guasto tecnico al velivolo ha lasciato a piedi la formazione portoghese, provocando un notevole ritardo per il nuovo tentativo di decollo. Oltre tre ore di "delay" che hanno costretto il club a rivedere l'intera parte logistica del viaggio e della conferenza stampa.
La squadra lusitana era attesa intorno alle 18, ma a causa del ritardo del volo il tecnico Rui Borges non affronterà il consueto appuntamento con la stampa. La trasferta dello Sporting a Napoli, come riporta la stampa lusitana, potrebbe addirittura svolgersi mercoledì mattina, il giorno della partita allo Stadio Diego Armando Maradona. La compagnia aerea responsabile del volo - riporta A Bola - sta lavorando per spostare il volo a un'altra compagnia in modo che la trasferta a Napoli possa essere completata il più rapidamente possibile.
Niente conferenza, ma il tecnico dello Sporting, Rui Borges, ha parlato ai microfoni di Sport TV: "La squadra sta bene, ha voglia di giocare e fare una prestazione migliore rispetto a quella di sabato contro l'Estoril - le sue parole - dove abbiamo vinto ma siamo consapevoli di non aver fatto una grande partita, un po' siamo frustrati per non essere riusciti ad avere un livello elevato come le gare precedenti. Saremo super motivati perché è la Champions e poi perché affronteremo i campioni d'Italia. "Chi è il favorito? Si sfideranno due squadre di grande livello, non saprei - ha proseguito - Da parte nostra siamo pronti per affrontare il Napoli, abbiamo grandi motivazioni".
Guardando alla formazione che scenderò in campo al Maradona contro il Napoli saranno solo due gli assenti per i portoghesi (Daniel Braganca e Nuno Santos), mentre alla domanda sull'impiego di Diomande, Borges ha aggiunto: "Si sta allenando, verrà convocato ma non partirà titolare".
