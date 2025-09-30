Champions, disavventura in aeroporto per lo Sporting: non si sa ancora quando partirà per Napoli

Niente conferenza, ma il tecnico dello Sporting, Rui Borges, ha parlato ai microfoni di Sport TV: "La squadra sta bene, ha voglia di giocare e fare una prestazione migliore rispetto a quella di sabato contro l'Estoril - le sue parole - dove abbiamo vinto ma siamo consapevoli di non aver fatto una grande partita, un po' siamo frustrati per non essere riusciti ad avere un livello elevato come le gare precedenti. Saremo super motivati perché è la Champions e poi perché affronteremo i campioni d'Italia. "Chi è il favorito? Si sfideranno due squadre di grande livello, non saprei - ha proseguito - Da parte nostra siamo pronti per affrontare il Napoli, abbiamo grandi motivazioni".