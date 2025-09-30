Logo SportMediaset
via libera

San Siro venduto a Inter e Milan: il voto del consiglio comunale

I voti a favore della maggioranza sono stati 24, sufficienti a far passare il documento

30 Set 2025 - 10:45
01:07 

Milano ha detto sì alla vendita di San Siro a Milan e Inter, la cui offerta da 197 milioni di euro sarebbe scaduta proprio oggi. A notte fonda, il Consiglio comunale ha approvato la delibera per la cessione dello stadio: i voti a favore della maggioranza sono stati 24, sufficienti a far passare il documento grazie alla decisione di Forza Italia di uscire dall'Aula che ha abbassato il quorum; i no sono stati invece 20, nessun consigliere si è astenuto. Il tempo di ospitare la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina che lo storico impianto, a cent'anni dalla sua inaugurazione, sarà abbattuto per lasciare il posto a un altro, più moderno e funzionale, in tempo per gli Europei di calcio del 2032.

