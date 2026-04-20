Furto nella notte in casa Zaniolo: il messaggio dell'attaccante ai ladri su Instagram

Brutta sorpresa per Nicolò Zaniolo: nella notte tra domenica e lunedì alcuni ladri sono entrati nella casa dell'attaccante per svaligiarla. Al momento non ci sono altri dettagli sulla vicenda, se non quelli descritti dallo stesso Zaniolo in due storie Instagram separate: "Ai codardi che questa notte si sono permessi di entrare a casa mia a Udine, sapendo che io ero in casa (probabilmente un errore, voleva dire che non era in casa ndr), vi volevo dire che vi è andata molto male. Qualche borsetta se la volevate potevate tranquillamente chiedermela e ve la regalavo!".