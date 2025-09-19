Logo SportMediaset
VERSO UDINESE-MILAN

Udinese, Runjaic: "Piedi per terra e pronti per il Milan"

Dopo un ottimo inizio di stagione i friulani ospitano il Diavolo. Il tecnico: "Bene fin qui ma bisogna mantenere l'attenzione sempre alta" 

19 Set 2025 - 14:42
© italyphotopress

© italyphotopress

"Abbiamo giocato appena l'8% delle partite, siamo chiaramente soddisfatti dei punti raccolti fino a qui, stiamo lavorando bene ma la strada è ancora tanta. Bisogna mantenere l'attenzione sempre alta nel corso di una stagione che avrà una sua storia rispetto a quella dell'anno scorso. Abbiamo cominciato bene e ora davanti al Milan e ai nostri tifosi proveremo a fare una buona prestazione", così Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha presentato il prossimo impegno casalingo contro i rossoneri. "Sta a noi continuare su questo trend, dobbiamo restare con i piedi per terra, vogliamo più costanza rispetto all'anno scorso - ha osservato - per riuscirci dobbiamo pensare giornata per giornata e dare tutto ogni partita pensando di vincere".

Circa gli avversari, il tecnico tedesco ha ricordato che si tratta di "una squadra nuova rispetto alla scorsa stagione, con un tecnico che ha portato grande esperienza. Una squadra stabile che gioca in maniera disciplinata, è una squadra con grandi giocatori, adesso hanno acquistato anche Modric e Rabiot che portano grande esperienza. Sarà una gara difficile ma non vedo l'ora di giocarla e di vedere come la squadra affronterà il Milan, una squadra che arriverà in alto in classifica. Noi non so dove arriveremo, domani però vogliamo fare una bella partita".

Nessuna anticipazione sulla formazione: "Non posso dire ancora nulla, sono tutti a disposizione, anche Bayo, c'è Lovric che sta recuperando, quindi sono contento di avere a disposizione tutta la rosa - le parole dell'allenatore dei friulani -. Abbiamo anche più qualità in panchina, con una rosa così ampia a volte non è semplice scegliere, ma è anche un vantaggio".

Passaggio obbligato su Zaniolo: "Penso che dal primo giorno ha cominciato a lavorare bene qui, si sente bene e noi stiamo bene con lui, devo dire che non c'è nessun problema. La condizione fisica è un discorso un po' più complicato perché bisogna sì allenarsi ma anche giocare: i minuti in campo sono decisivi per determinare il processo di integrazione di un giocatore. Domani non giocherà titolare perché è presto, magari avrà un'occasione martedì in Coppa Italia, dove potremo vedere meglio i nuovi arrivati. Abbiamo una settimana interessante con tre gare, dopo il Milan, c'è il Palermo e poi la trasferta con il Sassuolo. Molti ragazzi scenderanno in campo". 

