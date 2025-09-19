Udinese, Runjaic: "Piedi per terra e pronti per il Milan"

"Abbiamo giocato appena l'8% delle partite, siamo chiaramente soddisfatti dei punti raccolti fino a qui, stiamo lavorando bene ma la strada è ancora tanta. Bisogna mantenere l'attenzione sempre alta nel corso di una stagione che avrà una sua storia rispetto a quella dell'anno scorso. Abbiamo cominciato bene e ora davanti al Milan e ai nostri tifosi proveremo a fare una buona prestazione", così Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha presentato il prossimo impegno casalingo contro i rossoneri. "Sta a noi continuare su questo trend, dobbiamo restare con i piedi per terra, vogliamo più costanza rispetto all'anno scorso - ha osservato - per riuscirci dobbiamo pensare giornata per giornata e dare tutto ogni partita pensando di vincere".