Serie A, Udinese-Sassuolo 1-2: Laurienté e Pinamonti firmano la rimonta di Grosso

LE STATISTICHE

Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime quattro gare di Serie A (1P), tanti successi quante nelle 15 precedenti.

Con i ko contro Lecce e Sassuolo, l’Udinese ha perso due gare di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso novembre.

Nessuna squadra ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio rispetto al Sassuolo nelle ultime 14 giornate di Serie A (nove, alla pari del Milan).

Il Sassuolo vinto entrambe le gare stagionali contro l’Udinese in Serie A per la prima volta dal 2016/17.

Questo è solo il secondo incontro di Serie A in cui Andrea Pinamonti va a segno e fornisce un assist, dopo il match contro il Parma del 3 aprile 2019, con il Frosinone.

Andrea Pinamonti ha segnato cinque gol in questa Serie A, tutti in trasferta: mai in una singola stagione nella competizione ha fatto meglio considerando solo le gare esterne (cinque anche nel 2021/22, con l’Empoli).

Armand Laurienté ha preso parte a quattro gol contro l'Udinese in Serie A (due reti e due assist), contro nessuna avversaria ha fatto meglio nella competizione (quattro anche contro Roma e Milan).

Tra il primo (55:55) e il secondo (57:31) gol del Sassuolo in questo incontro sono trascorsi appena 1 minuto e 36 secondi.

Ulisses Garcia ha fornito un assist in un match nei cinque grandi campionati europei per la prima volta dal 19 aprile 2025, contro il Montpellier con il Marsiglia in Ligue 1.

Dal suo esordio in Serie A nel gennaio 2025, Oumar Solet è il difensore centrale che ha preso parte a più gol nella competizione: sette (quattro reti e tre assist).

Prima di Oumar Solet, gli ultimi difensori dell’Udinese che hanno segnato almeno tre gol in una stagione di Serie A erano stati Jaka Bijol e Destiny Udogie, entrambi arrivati a questa cifra nel 2022/2023.

Jurgen Ekkelenkamp ha servito il suo terzo assist in Serie A, il primo dal 23 dicembre 2024, contro la Fiorentina (gol di Lorenzo Lucca).

L'Udinese (9:17) è andata a segno in Serie A nei primi 10 minuti di gioco per la prima volta dal 9 dicembre 2024, in quell'occasione con Lorenzo Lucca contro il Monza (5:12).

Nessuna squadra ha subito più gol del Sassuolo nel corso dei primi 15 minuti di gioco in questa Serie A (sette, come la Cremonese).