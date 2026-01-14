Logo SportMediaset

Calcio
LA STATISTICA

Spalletti ha aggiustato la Juve in due mesi e mezzo, ora può davvero puntare in alto

Dimenticata la rivoluzione di Thiago Motta, cancellato il periodo complicato di Tudor, la squadra ha una sua identità in tutti i reparti e una media punti da scudetto

di Enzo Palladini
14 Gen 2026 - 15:53

Il titolo di "aggiustatore" da molti anni è legato (forse indissolubilmente) al nome di Claudio Ranieri, l'uomo capace di raddrizzare situazioni apparentemente impossibili da gestire. Ma negli ultimi mesi, Luciano Spalletti si è seriamente candidato al ruolo di successore dell'allenatore testaccino, ormai autotrasformatosi in dirigente della Roma. Il cammino della Juve spallettiana è nettamente migliore rispetto ai due precedessori e si è attestato su ritmi decisamente più consoni al nome e alla tradizione della Juventus. Tanto per citare un numero significativo, la Juve ha preso solo 2 gol nelle ultime 6 partite di campionato. Non è una casualità, perché le ultime uscite hanno dimostrato anche visivamente che l'assetto difensivo attuale è il migliore possibile se rapportato all'organico a disposizione. 

                              SPALLETTI                                       TUDOR                              THIAGO MOTTA    

SERIE A
Partite                        11                                                     17                                          29
Punti                           24                                                     30                                          52
Media                         2,18                                                  1,76                                       1,79
Gol                              20-7                                                   22-15                                    45-28

                              SPALLETTI                                       TUDOR                              THIAGO MOTTA    

CHAMPIONS LEAGUE
Partite                        3                                                          3                                         10
Punti                           7                                                          2                                         14
Media                         2,33                                                    0.67                                    1,4
Gol                              6-3                                                       6-7                                      12-11

Ma è sulla media punti che Spalletti surclassa i due colleghi che l'hanno preceduto. Con 24 punti in 11 gare di Serie A ha raccolto 2,18 punti a partita, contro l'1,76 di Tudor (calcolando la seconda parte della passata stagione e la prima parte di quella attuale) e l'1,79 di Thiago Motta. In Champions il confronto risulta un po' più complicato, ma i 7 punti in 3 partite di Spalletti hanno raddrizzato l'inizio disastroso di Tudor. Motta sta nel mezzo tra loro due, anche se il ricordo della Champions 2024-25 non è esattamente quanto di più esaltante sia rimasto nella memoria degli juventini. 

Viene spontanea una riflessione legata all'allenatore toscano e al suo recente passato: se davvero possiede questa abilità di aggiustatore, come mai non è riuscito a metterla in atto durante la sua avventura alla guida della Nazionale azzurra? La risposta è semplice, se ci si pensa un attimo. Il mestiere di commissario tecnico è molto differente da quello di allenatore. Quando si guida una Nazionale si è vittima di tensioni interne (anche con i club) e condizionamenti esterni. Un allenatore di Serie A vede al lavoro il suo organico ogni giorno, ha il termometro della condizione fisica e psicologica di ognuno. Le creature spallettiane, come il favoloso Napoli del terzo scudetto, non sono nate in un giorno. La Juventus può diventare una di queste, la strada che sta percorrendo è quella giusta. Non bisogna dimenticare che Spalletti è arrivato lo scorso 30 ottobre, praticamente due mesi e mezzo fa. 

Doveva essere una rivoluzione copernicana, quella di Thiago Motta un anno e mezzo fa. Cristiano Giuntoli aveva garantito per lui, assicurando che avrebbe replicato a Torino il bel calcio ammirato a Bologna. La bellezza si è vista in qualche circostanza, ma sulla lunga distanza i risultati hanno spazzato via l'allenatore italo-brasiliano e sono costati cari anche all'ex direttore sportivo. Da Tudor ci si aspettava un ritorno alla juventinità pura, visti i trascorsi del croato in maglia bianconera, magari un po' di concretezza. Tutto questo si è visto un po', troppo poco. Thiago Motta aveva la fortuna di un mercato fatto teoricamente su misura, Tudor è arrivato a giochi fatti e non ha potuto cambiare molto per la limitata disponibilità economica dell'estate 2025. Spalletti è arrivato con una squadra fatta e finita, non ha battuto ciglio, si è messo a lavorare con voglia e intensità. Per ora i risultati gli danno ragione e possono migliorare ulteriormente. 

spalletti
juventus

