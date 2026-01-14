Spalletti ha aggiustato la Juve in due mesi e mezzo, ora può davvero puntare in alto

Doveva essere una rivoluzione copernicana, quella di Thiago Motta un anno e mezzo fa. Cristiano Giuntoli aveva garantito per lui, assicurando che avrebbe replicato a Torino il bel calcio ammirato a Bologna. La bellezza si è vista in qualche circostanza, ma sulla lunga distanza i risultati hanno spazzato via l'allenatore italo-brasiliano e sono costati cari anche all'ex direttore sportivo. Da Tudor ci si aspettava un ritorno alla juventinità pura, visti i trascorsi del croato in maglia bianconera, magari un po' di concretezza. Tutto questo si è visto un po', troppo poco. Thiago Motta aveva la fortuna di un mercato fatto teoricamente su misura, Tudor è arrivato a giochi fatti e non ha potuto cambiare molto per la limitata disponibilità economica dell'estate 2025. Spalletti è arrivato con una squadra fatta e finita, non ha battuto ciglio, si è messo a lavorare con voglia e intensità. Per ora i risultati gli danno ragione e possono migliorare ulteriormente.