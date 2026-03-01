Atalanta, Palladino: "Fatiche di Champions un alibi, l'inferiorità numerica è andata a loro vantaggio"

"La partita è stata approcciata benissimo, non avere energie per la Champions sono solo alibi. Abbiamo avuto l'atteggiamento giusto, creando occasioni, poi quando abbiamo preso gol la partita è cambiate ed è stato più difficile". Così l'allenatore dell'Atalanta Raffaele Palladino commenta a Dazn la sconfitta contro il Sassuolo in campionato. "Abbiamo avuto occasioni per riaprirla, ma l'abbiamo fatto troppo tardi. C'è rammarico, non è il risultato che volevamo. Paradossalmente l'inferiorità numerica è andata a vantaggio degli avversari, che sono andati subito in gol", ha aggiunto.