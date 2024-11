L'Udinese protesta per l'arbitraggio con l'Atalanta: "Ci aspettiamo un libro di scuse"

L'Udinese perde 2-1 contro l'Atalanta ma protesta per il tocco di Hien in area di rigore: il difensore nerazzurro tocca col braccio allargando il gomito ma l'arbitro Di Bello non assegna il penalty col VAR che conferma la decisione del campo. "Ho visto io quel rigore dalla tribuna, non capisco perché non si sia visto in sala VAR, era impossibile da non fischiare. Siamo stati sfortunati, mi aspetto un libro di scuse, non una lettera" le parole di Gianluca Nani dopo il match.