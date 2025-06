Udinese: Okoye indagato per truffa in concorso a danno di un bookmaker

Guai in vista per il calciatore dell'Udinese Maduka Okoye. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Udine, ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari a 4 persone, tra cui figura anche il portiere nigeriano, coinvolte in una presunta truffa in concorso ai danni del bookmaker Snaitech. Il caso riguarda l’incontro di Serie A Lazio-Udinese, disputato a Roma l’11 marzo 2024, durante il quale sono stati registrati flussi anomali di scommesse, concentrate sull'ammonizione del portiere bianconero, quotata a ben otto volte la posta giocata, effettivamente avvenuta al 63' per perdita di tempo. Le giocate, quasi tutte effettuate presso punti scommesse nella provincia di Udine, hanno generato vincite superiori ai 120mila euro.