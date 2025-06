Okoye rischia grosso: deferito dalla Procura Figc per illecito sportivo

Si mette male per Maduka Okoye. Il portiere dell'Udinese, infatti, è stato deferito dalla Procura della Figc guidata da Giuseppe Chinè in merito al caso della possibile combine con altri scommettitori, che hanno puntato sulla sua ammonizione durante il match con la Lazio dell'11 marzo 2024. Giallo che è poi arrivato al 18' del secondo tempo. Al nigeriano viene contestato l'illecito sportivo, che, in caso di condanna, gli potrebbe costargli quattro anni di squalifica. Le indagini della Procura di Udine sono partite dopo che è venuto alla luce un flusso anomalo di puntate secche sull'ammonizione del portiere.