Da Douglas Luiz a Politano, fino a Reijnders e Cristante: il weekend nero degli arbitri

MOVIOLA JUVENTUS-LAZIO

Al 22' espulsione di Romagnoli: il difensore della Lazio tocca Kalulu, lanciato verso la porta da Vlahovic. Sacchi non fischia ma il VAR lo richiama, e l'arbitro si corregge tirando fuori il cartellino rosso. All'83' il colpo a palla lontana di Douglas Luiz su Patric: non è un pugno ma la dinamica è chiara, Sacchi non fischia il fallo per condotta violenta e quindi non decide neanche per l'espulsione: il VAR non lo richiama confermando la decisione del campo. Al 90' ancora protagonista Douglas Luiz, intervento duro su Rovella: ammonizione per il brasiliano, nessuna review VAR per un possiible cartellino rosso.