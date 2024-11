Serie A: l'Atalanta batte 2-1 l'Udinese in rimonta e aggancia il Napoli in testa

LA PARTITA

Qualche novità nell'Atalanta, per scelta e per necessità. Senza gli infortunati Kolasinac e De Ketelaere, in difesa spazio a Kossounou e Djimsiti scalato a sinistra. C'è Samardzic, ex di turno, dietro a Retegui, Zappacosta destra. De Roon diventa l'atalantino più presente nella storia della Serie A con 282 presenze. Nell'Udinese, rispetto alla gara contro la Juve, Tourè in difesa per Kabasele e sulla fascia Kamara per Zemura.



Primo tempo dai ritmi altissimi al Gewiss Stadium, con due squadre che giocano a viso aperto. Udinese senza timore. Difesa attenta, baricentro alto e pressing costante: la squadra allenata da Runjaic impedisce all'Atalanta di giocare come sa e come vuole. Qualche sbavatura di Pasalic e De Roon in mezzo al campo, Lookman agisce sempre di spalle alla porta e sente la 'guardia' di Lovric, Retegui va anche in gol ma Lookman è in fuorigioco. Al 18' Payero spaventa Carnesecchi colpendo la traversa con un gran destro, poi è la volta di Thauvin. Al 26' Davis batte il portiere della Dea ma l'arbitro vede una spallata a De Roon e annulla. Nel finale di frazione Okoye e Davis con una respinta sulla linea di porta salvano una pericolosa mischia, poi al 3' di recupero Kamara sblocca il risultato con una 'sassata' di sinistro. Da segnalare l'ennesimo infortunio in difesa per l'Atalanta, con Djimsiti costretto a uscire al 26' (distorsione alla caviglia destra la prima diagnosi). Dentro Ederson.