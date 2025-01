Scommesse anomale in Lazio-Udinese: il portiere Okoye è sotto inchiesta per un'ammonizione

Il portiere dell'Udinese, Maduka Okoye è finito sotto inchiesta in una indagine aperta dalla Procura di Udine dopo una segnalazione per una serie di scommesse per importi rilevanti legati a una sua ammonizione durante la sfida contro la Lazio disputata l'11 marzo 2024. Segnalato da Sisal, attraverso un algoritmo creato per individuare anomalie nelle giocate, il portiere nigeriano - ora fermo ai box per in fortunio - è stato avvisato a fine dicembre dell'attività della Procura nei suoi riguardi e dell'altro indagato, Diego Giordano, titolare di una pizzeria molto frequentata dai calciatori bianconeri.