Messaggero Veneto: "Solet il calciatore denunciato per violenza sessuale"

I TRE DENUNCIATI NEGANO

A quanto si è appreso, quando i tre hanno saputo delle accuse a loro carico hanno negato qualsiasi addebito. Il calciatore, in particolare, nella giornata di lunedì, prima che si diffondesse la notizia della denuncia, sarebbe apparso sereno e avrebbe normalmente partecipato a tutte le attività del club, anche quelle di rappresentanza. Gli investigatori sono abbottonati soprattutto per tutelare la vittima: "Non forniremo dettagli - ha ricordato uno di loro - non si tratta, tuttavia, di non divulgare l'identità di un indagato per favorirlo perché famoso, semplicemente non lo facciamo mai in casi come questi, a meno che non venga emesso un provvedimento restrittivo o una misura cautelare. Il fatto che sia coinvolto un calciatore professionista non muta il protocollo che adottiamo sistematicamente".