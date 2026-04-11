Udinese, Runjaic: "Partita solida, forse non si aspettavano la nostra energia"
"Partita solida, ma non perfetta. Il Milan ha avuto le sue occasioni, noi abbiamo lottato. In certi momenti devi performare al top e noi l'abbiamo fatto. Siamo stati compatti, grande impegno da parte di tutti". Così il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaić dopo la vittoria 3-0 sul Milan a San Siro. "Forse il Milan non si aspettava questo tipo di energia da parte nostra. Ma è stata una partita combattuta anche se non sembra così, un gol può rimettere tutto in discussione. Noi siamo stati bravi perché siamo andati a cercarci la fortuna e le situazioni positive", aggiunge.