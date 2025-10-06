Logo SportMediaset
Calcio

Udine, il sindaco: "Sogno di ospitare un giorno il match Israele-Palestina"

06 Ott 2025 - 19:09

"Mi piacerebbe un giorno che Udine ospitasse la partita Israele-Palestina. Vorrebbe dire che i due Stati li abbiamo fatti e che abbiamo la pace". Così il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, ha parlato a LaPresse in vista del match di qualificazioni ai mondiali di calcio tra Italia-Israele in programma il 14 ottobre a Udine. "Anche giocare la partita a porte chiuse poteva essere un modo per non gettare benzina sul fuoco. Avremo 6 mila persone dentro lo stadio e diecimila fuori - ha aggiunto -. Una situazione dove si è voluto forzare, la situazione è drammatica e paradossale, ci sarà più gente fuori che dentro". "Io cercavo delle terze vie, la pace dovremo farla prima o poi - ha concluso -. Dobbiamo sostenere le colombe in tutte le parti, i falchi hanno distrutto l'Europa nel Quaranta e ora distruggono l'ipotesi di due Stati Israele-Palestina".

Ultimi video

02:40
Tudor: "L'errore di David? Un dettaglio..."

02:01
SRV RULLO JUVE MALANNO "PAREGGITE" 6/10 SRV

Juve e il malanno 'pareggite': quale la cura per Tudor?

01:39
DICH BALDINI PRE SVEZIA DICH

Italia U21, Baldini: "Dobbiamo essere affamati"

01:57
SRV RULLO MILAN RIMPIANTI POST JUVENTUS 6/10 SRV

Milan, il tempo dei rimpianti

01:53
SRV RULLO ROMA CAPOLISTA NUMERI DA SOGNO 6/10 SRV

La Roma sogna con Gasperini

01:48
Rullo Napoli Hojlund OK OK

Il Napoli si innamora di Højlund

00:52
MCH ENZO ZIDANE ALGERIA MCH

Luca Zidane, figlio di Zinedine, convocato dall'Algeria

01:17
Bayern, solo vittorie

01:42
Finalmente Cancellieri

01:43
Bonny tra gol e assist

01:34
MCH PORTO-BENFICA 6/10 MCH

Mourinho contro il suo passato, gli highlights di Porto-Benfica

01:46
MCH ROSARIO CENTRAL-RIVER PLATE 6/10 MCH

Rosario Central-River Plate 2-1

01:46
MCH BOCA JUNIORS-NEWELL'S OLD BOYS 6/10 MCH

Segnano Gimenez e Lautaro, ma non è il derby di Milano…

01:59
Gabbia: "Allegri ha portato tutto quello che serviva"

00:49
Allegri: "La squadra è molto arrabbiata"

02:40
Tudor: "L'errore di David? Un dettaglio..."

I più visti di Calcio

DICH JURIC PRE COMO 3/10 DICH

Juric: "Lookman? Domani dall'inizio o dalla panchina"

DICH BONNY DA MIX SAN SIRO 4/10 DICH

Bonny, tra gol e assist: “Siamo l’Inter, dobbiamo vincere ogni partita”

Il futuro di San Siro

Il futuro di San Siro

MCH ZWOLLE-PSV 0-4 MCH

Zwolle-Psv Eindhoven 0-4: Napoli avvisato

Domenica Napoli-Genoa

Domenica Napoli-Genoa

Bonny tra gol e assist

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:01
Juventus, Comolli in visita alle Women di Canzi
19:51
Parma, lesione ai legamenti della caviglia per Valeri
19:34
Napoli: Milinkovic-Savic lascia il ritiro della Serbia
19:09
Udine, il sindaco: "Sogno di ospitare un giorno il match Israele-Palestina"
18:40
Monza, il 10/10 amichevole contro il Parma