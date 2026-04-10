Tragedia in Portogallo: morto un tifoso del Nottingham dopo la partita in Europa League

Un tifoso di 84 anni del Nottingham Forest è morto improvvisamente in Portogallo dopo aver assistito dal vivo al match tra Porto e Nottingham andato in scena nella serata di giovedì e valido per l'andata dei quarti di Europa League. Nonostante i soccorsi rapidi e i tentativi di rianimazione, il decesso è stato constatato sul posto. Le autorità locali, scrive ABola, stanno trattando il caso come una morte improvvisa. Al momento non c'è alcun indizio che può portare le autorità a valutare l'ipotesi di un omicidio.