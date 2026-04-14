Tragedia in campo a Macerata: allenatore Under 16 stroncato da un malore davanti ai ragazzi

Nonostante l'immediato intervento dei presenti, che hanno praticato il massaggio cardiaco e utilizzato il defibrillatore, e il successivo arrivo del personale del 118, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. I soccorsi sono proseguiti per oltre quaranta minuti prima della constatazione del decesso. Per proteggere i ragazzi, visibilmente sotto choc, i dirigenti hanno fatto allontanare sia i calciatori in campo che i bambini impegnati negli allenamenti vicini.