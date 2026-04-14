Tragedia in campo a Macerata: allenatore Under 16 stroncato da un malore davanti ai ragazzi

14 Apr 2026 - 14:14
© Foto da web

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Il calcio dilettantistico marchigiano è in lutto per la scomparsa improvvisa di Giuseppe Canuti, 59 anni, allenatore degli Allievi del San Claudio. La tragedia si è consumata al termine del primo tempo della gara contro il Trodica, a Macerata: il tecnico si è accasciato improvvisamente vicino alla panchina sotto gli occhi dei suoi giovani atleti.

Nonostante l'immediato intervento dei presenti, che hanno praticato il massaggio cardiaco e utilizzato il defibrillatore, e il successivo arrivo del personale del 118, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. I soccorsi sono proseguiti per oltre quaranta minuti prima della constatazione del decesso. Per proteggere i ragazzi, visibilmente sotto choc, i dirigenti hanno fatto allontanare sia i calciatori in campo che i bambini impegnati negli allenamenti vicini.

Canuti, originario di Morrovalle e molto noto nel distretto calzaturiero, era un punto di riferimento storico del calcio giovanile locale. Ex difensore tenace, lascia la compagna e due figli, entrambi calciatori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti di rito, mentre la salma è stata trasferita all'obitorio di Macerata a disposizione dell'autorità giudiziaria per chiarire le esatte cause del malore fatale. Tutta la comunità si stringe attorno alla famiglia per ricordare un uomo che ha dedicato la vita alla formazione sportiva e umana dei giovani.

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