Torino, Juric sfida il tabù Inzaghi: "Tanti giocatori con l'influenza"

Il tecnico granata alla vigilia della sfida con l'Inter: "Per vincere servirà una grande prestazione difensiva e alzare il livello tecnico"

Sei partite senza vittorie e mai un successo contro una big in stagione: l’obiettivo in casa Torino è invertire la tendenza, ma la settimana di preparazione della sfida all'Inter non è stata facile: "E' entrata l'influenza in spogliatoio, qualcuno è recuperato e altri no - ha detto nella conferenza stampa della vigilia il tecnico Juric, che comunque ha mostrato fiducia - A Bologna abbiamo fatto bene, giochiamo contro i campioni d'Italia ma vogliamo fare bene" Getty Images

"Bremer, Lukic e Rodriguez ci sono, Warming è uscito e Sanabria è da valutare, mentre Zima credo non ci sarà. Anche Vanja (Milinkovic-Savic, ndr) ha preso la febbre e non ha risolto il problema alla mano - ha spiegato nel dettaglio il tecnico, che si affdierà ancora a Berisha - A Bologna ha fatto una bella partita: non hanno tirato, ma la sensazione è quella".

A proposito del match del Dall'Ara, Juric è tornato anche sull'episodio di Medel: "A Bologna è successa una cosa strana, anche contro il Venezia non siamo stati fortunati: ci sentiamo un po' danneggiati dagli arbitri ultimamente. Ma non c'è niente da fare, serve rimanere sereni e proseguire".

Il Toro cerca ancora la prima vittoria stagionale contro una big e l'Inter reduce dal successo di Anfield è forse l'avversario peggiore per provarci, ma Juric non parte battuto: "Con la Juve abbiamo fatto bene, vogliamo provarci. Stiamo mancando un po' sul piano tecnico, per vincere servirà una grande prestazione difensiva e alzare il livello tecnico".

E poi servirà non badare alla cabala, perché il tecnico granata in un colpo solo sfida tutti i suoi tabù: nessun allenatore lo ha battuto tante volte quante Simone Inzaghi, ben cinque in otto confronti, e sono ben sette le sconfitte collezionate in carriera contro i nerazzurri.

