Inter, Brozovic ancora a parte ma contro il Torino ci sarà

Il croato atteso in gruppo nella giornata di sabato. De Vrij non forzerà e lavora in vista della Juventus

Prosegue il lavoro dell'Inter verso la trasferta di Torino: fari puntati sulle condizioni di Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij, tornati da Liverpool con problemi fisici. Per il centrocampista croato altro allenamento personalizzato a causa dell'affaticamento al polpaccio destro ma Inzaghi si attende il rientro in gruppo a partire da sabato, un giorno prima del match contro i granata, pienamente in tempo per essere titolare in campo domenica sera. Non c'è dunque particolare apprensione tra i nerazzurri, pronti a varare nuovamente la cerniera titolare Barella-Brozovic-Calhanoglu. Getty Images

Dopo la distrazione muscolare al soleo della gamba sinistra per de Vrij giornata di terapie, il difensore procederà col lavoro per gradi, senza forzare inutilmente per due motivi: innanzitutto la sfida contro la Juventus è un obiettivo più che reale, e poi la pausa di campionato gli consentirà di allenarsi nel miglior modo per rientrare in gruppo proprio verso il 3 aprile anche perché l'Olanda, già qualificata ai Mondiali 2022, ha in programma due amichevoli senza urgenze di convocazione. Di conseguenza quasi sicuramente salterà la Fiorentina per poi tornare titolare allo Stadium: contro il Torino dovrebbe giocare D'Ambrosio.