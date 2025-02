Serie A, Torino-Genoa 1-1: per Vanoli e Vieira un punto che sposta poco

- Il Torino è rimasto imbattuto per sette gare di fila in Serie A (1V, 6N) per la prima volta dal periodo tra marzo e maggio 2019 (otto in quel caso con Walter Mazzarri).

- Andrea Pinamonti è l'unico giocatore italiano ad aver segnato almeno quattro gol in trasferta in ciascuna delle ultime due stagioni di Serie A: quattro sia nel 2023/24 che nel torneo in corso.

- Da inizio dicembre, il Torino è la squadra che ha pareggiato più partite nei cinque maggiori campionati europei: sette.

Torino e Genoa hanno pareggiato entrambe le sfide stagionali di Serie A per la terza volta nella loro storia dopo il 2012/13 e nel 1982/83.

- L’autorete di Morten Thorsby (46 minuti e 15 secondi) è il gol più tardivo realizzato dal Torino nel corso del primo tempo di una partita di Serie A da quello di Samuele Ricci (26 gennaio 2024 vs il Cagliari, dopo 47 minuti e 21 secondi).

- Quello di Andrea Pinamonti è il primo gol segnato da un attaccante del Genoa nel 2025 in Serie A, l’ultimo risaliva al 28 dicembre scorso (Ekuban vs Empoli).

- Il pareggio per 1-1 è il punteggio più frequente tra Genoa e Torino in Serie A, finale di 14 inontri, ed è il primo dal 30 novembre 2013 al Ferraris.

- Il Genoa ha segnato almeno un gol per cinque gare di fila in Serie A per la prima volta da febbraio-marzo 2024.

- Quello di Morten Thorsby è il secondo autogol del Genoa in questo campionato dopo quello di Nicola Leali a gennaio (vs la Roma).