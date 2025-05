Torino, Vanoli dopo il malore: "Travolto da un mare di affetto, grazie a tutti"

"Se sono qui, sto bene". Dopo il malore accusato durante Torino-Venezia, il tecnico dei granata Paolo Vanoli torna in panchina per la sfida all'Inter e ci tiene a ringraziare i tifosi: "Non me lo aspettavo, sono stato travolto da un mare d'affetto. Non sono riuscito a rispondere a tutti, lo faccio oggi: grazie a tutti". Poi sulla partita: "La squadra sta bene, abbiamo recuperato Linetty e Ricci. Casadei ha avuto un piccolo sovraccarico, ma sta benissimo. Dobbiamo valutare Sosa che è rientrato parzialmente in gruppo, vediamo se portarlo domani. E poi Karamoh ha avuto un inizio di pubalgia, penso che non sarà a disposizione. E forse Pedersen che ha avuto un trauma facciale, vediamo oggi con gli esami".